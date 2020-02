EISHOCKEY Lange Zeit lag Adelboden beim Heimspiel gegen St. Imier in Führung. Mit einer knappen Niederlage in der Verlängerung schied der EHC Adelboden dann aber nach drei Play-off-Runden aus.

Niederlagen hinterlassen immer einen bitteren Nachgeschmack, aber die Engstligtaler dürfen trotzdem auf eine erfreuliche Saison zurückblicken. Trainer Putz Schranz gelang es, die Mannschaft mit Können und Geschick in vielen guten Spielen problemlos in die Play-offs zu führen. Die zahlreichen Fans werden die Saison 2019/2020 jedenfalls in guter Erinnerung behalten.

Mehr Chancen fürs Heimteam

Das Spiel am Samstagabend, vor einer stattlichen Zuschauermenge ausgetragen, ging auf Biegen und Brechen los. Adelboden kämpfte von Beginn weg mit gesunder Härte um jeden Puck und erlangte bald mehr Spielanteile.…