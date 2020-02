In der letzten Ausgabe erschien ein Porträt von Marianne Bütikofer, die Teile ihrer Kindheit in Frutigen verbrachte und inzwischen in Thailand lebt. Im Artikel haben sich zwei falsche Angaben eingeschlichen. Das Foto der First-Classund VIP-Lounge wurde im Jahr 2018 aufgenommen (und nicht 2008, wie veröffentlicht). Marianne Bütikofer arbeitete über 30 Jahre im Passagierdienst, zuerst bei der Swissair und danach bei der Swissport, einer ehemaligen Tochtergesellschaft der Swissair.

