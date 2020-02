An den Hallenschweizermeisterschaften im Stabhochsprung in Magglingen vom letzten Wochenende bestätigte Noelle Glauser ihre guten Trainingsresultate und sprang auf den 4. Rang. Mit einer neuen persönlichen Besthöhe von 3,10 Meter konnte sie in ihrer ersten Saison als U20-Athletin in einem starken Teilnehmerfeld überzeugen. Trotz schlechter Vorbereitung mit vorhergehenden Rückenschmerzen blieb die Sportlerin mental stark und scheiterte nur sehr knapp an der nächsten Höhe von 3,20 Meter.

MONIKA GLAUSER, FRUTIGEN