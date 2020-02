Familiärer Anlass mit Tiefenwirkung

Die Vernissage von Heidy Mumenthalers Fotoausstellung im Frutiger Spital fand am 19. Februar in tief vertrautem Kreis, aber mit erkennbar positiv gestimmter Beteiligung des Spitals statt. Denn bis zum Tag der Vernissage war die Ausstellung bereits über zwei Wochen zu besichtigen gewesen. Und wer mit zum Teil schweren Gedanken in diesen zwei Wochen vor den Wartezimmern Platz nehmen und warten musste, hatte sich an den sensibel aufgenommenen Blumenbildern von Heidy Mumenthaler (im Bild zusammen mit ihrem Vater zu sehen) erfreut. Einige, so das Spitalpersonal, seien auch nach ihrer Entlassung noch einmal wiedergekommen, nur um sich die Fotos anzusehen. Eine nachhaltige Ausstellung mit Tiefenwirkung also.

TEXT / BILD MARTIN NATTERER

