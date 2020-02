Kommt der Winter noch?

Die Titelfrage, welche sich der Fotograf Paul Wermuth aus Frutigen am letzten Montag stellte, ist absolut berechtigt: 11 Grad zeigte das Thermometer am Mittag an Ramslauenen an. Die Beschneiungsanlage wirkte vor dem kümmerlichen Schneehaufen denn auch etwas deplatziert.

Der Winter 2019 / 2020 gilt bislang als einer der wärmsten seit Messbeginn, wie Meteo Schweiz am Mittwoch verlauten liess. Die gute Nachricht für Schneeliebhaber: Die «kalte» Jahreszeit ist noch nicht vorbei. Vielleicht kommt die gelangweilte Kanone bald ja doch noch zum Einsatz.

JULIAN ZAHND