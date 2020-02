Weidmanns musikalischer Gruss

Unter dem wachsamen Blick der Steinbockstatue, welche auf dem Dorfplatz Adelboden an die Steinwildaussetzung 1952 erinnert, lockte am Samstag, 22. Februar, Hörnerklang zahlreiche Zuhörer an. Unter der Leitung von Albin Pieren spielten die Jagdhornbläser Gsür eindrückliche Jagd-Melodien. Die Bläser gehören zum Jagd- und Wildschutzverein Adelboden und pflegen mit ihrer Musik eine alte Tradition. Diese Faszination möchten die acht gerne mit Jungbläsern, welche nicht zwingend Jäger, jedoch musikliebend sind, teilen.

RUTH STETTLER