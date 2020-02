Oldies in der «Alten Taverne»

The Rascals sind fünf Basler – einer davon mit Adelbodner Wurzeln. Sie brachten die Gäste am letzten Donnerstag so richtig ins Schwitzen – bei den bekannten Songs hielt es niemanden auf den Stühlen, und es wurde getanzt und gefeiert. Die zahlreichen Fans genossen die tolle Stimmung.

PRESSEDIENST ALTE TAVERNE ADELBODEN