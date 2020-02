So warm war es in Adelboden im Februar noch nie seit Messbeginn in den 1960er-Jahren: Wie Meteo Schweiz und Meteo News melden, wurden im Engstligtal am Sonntag 18 Grad gemessen. «In Adelboden wurde der bisherige Rekord um mehr als zwei Grad überboten!», schreibt Meteo News dazu in einer Twitter-Nachricht. Im Kiental zeigte das Thermometer am Samstag zwar «nur» etwa elf Grad an. Wie das Leserbild oben beweist, lockte die Sonne trotzdem bereits fleissige Bienen auf die ersten Leberblümchen.

BENJAMIN HALTMEIER