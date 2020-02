KEGELN Die Freien Berner Oberländer KeglerInnen beendeten ihre dritte diesjährige Jahresmeisterschaft, die in Goldswil bei Interlaken stattfand. Sie trugen die abschliessenden Wettkämpfe am 21. Februar aus. Der Frutiger Kegelklub Enzian holte in der Kategorie C mit 475 Holz seinen dritten diesjährigen Sieg im Berner Oberland. Leu aus Reichenbach wurde mit 439,60 Holz Zweiter und erhielt die letzte Auszeichnung in seiner Stärkeklasse. Bei den Einzelwettkämpfen sicherte sich Paul Imfeld aus Lungern seinen A-Sieg mit 508 Holz. Marcel Steiner aus Goldswil bei Interlaken folgte dem Sieger mit zwei Holz Abstand auf den Fersen. Bernhard Haldi aus Schönried und Andreas Schmid aus Frutigen erlangten beide 505 Holz. Mit 40 Babeli schaffte es Haldi in den dritten Rang, Schmid wurde mit 29 Neunern…