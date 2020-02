FUSSBALL Das Hallenturnier-Wochenende des FC Frutigen war im Vergleich zum letzten Jahr ein voller Erfolg. Vor allem am Sonntag erfreuten sich viele Fans und Eltern an den Auftritten der Jüngsten.

TONI STOLLER

Das Hallenturnier des FC Frutigen hätte eigentlich schon im letzten November stattfinden sollen. Kurzfristig musste der Anlass damals infolge eines Mangels an Helfern auf den Februar verschoben werden. Am letzten Samstag wurde das Grümpelturnier nun in der Dreifachsporthalle Widi mit Mannschaften aus nah und fern abgehalten.

15 Teams kämpften in spannenden Spielen um den Tagessieg, wobei der Ehrgeiz meistens mit viel Spass kombiniert wurde. Wegen des schönen Skiwetters und der Sportferien mussten die Spieler praktisch vor leeren Zuschauerrängen antreten. In der Gruppenphase trat…