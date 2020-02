Am 4. Mai 1929 wurde Käthi im Birchi bei Steffisburg als jüngstes von sechs Kindern geboren. Eine einfache, aber schöne Kindheit durften sie erleben. Die Schule besuchte Käthi neun Jahre in Fahrni. Die Eltern hatten einen kleinen Bauernbetrieb, und die Kinder mussten früh mithelfen.

Die Mutter war eine sehr gute Köchin und Lehrmeisterin. So lernten Käthi und ihre Schwestern früh kochen. Am Freitag war Backtag. Es wurden immer zwölf Brote und danach je nach Saison Früchtekuchen gebacken.

Nach der Primarschule ging Käthi für ein Jahr ins Welschland nach Genf. Danach half sie wieder zu Hause, bis sie dann eine Stelle bei ihrer Cousine in Zuchwil antreten konnte.

1948 kam Käthi als Serviertochter ins Hotel Landhaus Frutigen. Dort lernte sie Hans Schneider kennen. 1950 heirateten sie, und im…