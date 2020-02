Am Samstag wurde die vierte Schanze der Swisscom Nordic Arena mit einem Animationswettkampf und viel Prominenz eingeweiht. Auch auf der «Neuen» kann im Sommer wie im Winter gesprungen werden. GALERIE

SUSANNA STUDER

Natürlich kann man die Frage stellen: «Braucht es eine vierte Schanze in Kandersteg?» Die Antwort lautet: «Ja, die braucht es.» Denn dank der HS15-Schanze in der Swisscom Nordic Arena können auch schon die jüngsten Mädchen und Knaben mit dem Skisprungsport beginnen. Dies ist wichtig, da die Nordische Kombination und das Skispringen zurzeit in der Schweiz nicht sehr populär sind. So hofft man in Kandersteg, mit der neuen kleinen Schanze mehr junge Talente für diese Disziplinen zu begeistern.

Neulinge auf der Schanze

Gleich im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier fand ein…