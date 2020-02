Wie lange noch will sich das Land von der Stadt überstimmen lassen?

Es freut mich sehr, künftig als Kolumnist zu meist politischen Themen für den «Frutigländer» tätig zu sein. Beruflich amte ich als Gemeindeverwalter der Gemeinde Oberwil im Simmental, nebenbei darf ich als Co-Parteipräsident der Jungen SVP Kanton Bern in unserer kantonalen und nationalen Politik mitmischen. Ich bin Frutigländer durch und durch. Von 2002 bis vor wenigen Wochen wohnte ich in Frutigen, absolvierte von 2012 bis 2015 meine KV-Lehre bei der Gemeindeverwaltung Kandersteg und bin oft auf Wanderwegen im Kiental und anderen Berggebieten rund um Niesen, Elsig- und Gehrihorn anzutreffen. In diesem Sinne hoffe ich, Ihre Gedankengänge mit meinen Texten, welche «früsch vor Läbere wäg» kommen, anregen zu können.…