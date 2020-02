Einfach nur Danke!

Die Regionale Arbeits-Vermittlung, kurz RAV, ist wohl keine Anlaufstelle, die gemeinhin positive Assoziationen weckt. Schon nur der Grund, warum man sie besucht, ist kein schöner: Arbeitslosigkeit. Umso grösser ist der Segen, wenn man dann an den richtigen Berater gerät.

Wenn man sich durch die heutigen Erziehungsratgeber wälzt, dann begegnet man immer wieder der Botschaft: Loben schadet. Genauso wie bestrafen. Und tatsächlich versuche auch ich, meine Kinder frei von Bestrafung und überschwänglichem Lob zu erziehen. Was dafür umso wichtiger ist: Freude zu zeigen, wenn dem Kind etwas gelingt. Oder Dankbarkeit, wenn es zum Beispiel hilft. Was uns bei Kindern ganz logisch vorkommt, geht im Umgang mit Erwachsenen so oft vergessen.

Wie schnell beklagen wir uns, wenn etwas…