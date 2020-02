Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.

Früh unterwegs: Diese (nicht giftige) Ringelnatter hat der Frutiger Paul Wermuth am Montagmorgen an der Engstlige entdeckt. Da ist sie nicht die einzige: Wie der Schweizer Tierschutz gestern Donnerstag mitteilte, haben die ausserordentlich milden Temperaturen nebst den Reptilien auch «in weiten Landesteilen die Amphibien wachgeküsst». Frösche, Kröten und Molche machen sich nach der Winterruhe auf zu den Tümpeln, Bächen und Weihern, in denen sie geboren wurden, um dort ihren Laich abzulegen. Auf den Strassen sei deshalb nun wieder besondere Vorsicht geboten.