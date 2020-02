Margrith Teuscher-Lengacher wurde am 16. Mai 1930 als einziges Kind von Arthur und Susanne Lengacher-Schneider in Scharnachtal geboren. Sie besuchte die Primarschule in Scharnachtal als gute Schülerin. Der Bauernbetrieb brachte viel Arbeit, bei der Margrith schon früh mithelfen musste. Ihr ganzes Leben war von der Landwirtschaft geprägt. Mit ihrem Vater hat sie viele Arbeiten auf dem Betrieb erledigt, was ihr in jungen Jahren, als der Vater nach Heiligenschwendi in die Kur musste, zugute kam. Sie hat mit ihrer Mutter und mit Nachbarschaftshilfe den Betrieb über die schwere Zeit gebracht.

Nach der Schule konnte sie einen Winter lang im Institut de Montmirail bei Neuenburg die Feinheiten der Haushaltsführung erlernen. Freundschaften aus dieser Zeit hat sie bis zum Schluss gepflegt.

Schon…