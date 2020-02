SKI NORDISCH Am vergangenen Wochenende fanden in der Kandersteger Swisscom Nordic Arena die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften in der Nordischen Kombination statt. Die Teilnehmer aus dem Frutigland brillierten gleich in mehreren Kategorien.

Mit den Wettkämpfen gastierte die Helvetia Nordic Trophy zum dritten Mal in diesem Winter in Kandersteg. Die elfjährige Giulia Belz (SC Kandersteg) versuchte am Samstag, den Rekord auf der 27-Meter-Schanze zu brechen. Dies klappte knapp nicht, denn die Anlaufspur war ausgerechnet an diesem Tag zu langsam. Giulia gewann den Wettkampf der U13-Mädchen dennoch überlegen. Am Sonntag startete sie eine Stufe höher auf der 74-Meter-Schanze in der Kategorie U16. Der erste Wertungssprung zählte zur Schweizermeisterschaft in der Nordischen Kombination. Dank…