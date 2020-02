CURLING Viele Umarmungen und vier überglückliche Frauen: Das Curlingteam Oberwallis holte am Samstagabend den Schweizermeistertitel. Team Langenthal mit Larissa Hari sicherte sich Bronze, die Adelbodner Männer wurden Sechste. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Nach ihrem letzten Stein (es war ein Take-out) hielt sich Briar Hürlimann die Hand vor die Augen und konnte nicht fassen, was da gerade passiert war. Elena Stern, Lisa Gisler und Céline Koller fielen sich in die Arme. Von der bis zum letzten Platz besetzten Zuschauertribüne gab es tosenden Applaus, vermischt mit dem Geläut einer Trychel.

Zehn Spiele in Serie gewonnen

«Jede von uns hat sich ganz individuell auf das Finale vorbereitet. Wir nahmen das Spiel so wie alle anderen in Angriff», berichtet die Adelbodnerin Céline Koller. Am Samstag,…