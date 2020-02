SKI ALPIN Am Sonntag macht der GP Migros-Tross Halt in Adelboden. Gegen 600 junge Cracks wollen sich insgesamt für das nationale Finale in Obersaxen qualifizieren. OK-Chef Oliver Künzi erklärt den Reiz dieses Breitensportanlasses.

TONI STOLLER

Es ist nicht lange her, da tanzten die besten Riesen- und Slalomfahrer der Welt zwischen den Stangen am Weltcup-Hang und umkurvten geschickt die Tore. Den Nachwuchsfahrern blieben das Staunen und der Traum, einmal selbst hier zu stehen und am Technik-Spektakel teilzunehmen. Rund einen Monat später haben sie nun tatsächlich die Gelegenheit, über den weissen Teppich am Chuenisbärgli zu gleiten. Um 10.30 Uhr gehts am Sonntag los mit dem zweitgrössten Skifest in Adelboden, welches durch den Skiclub Adelboden (SCA) organisiert wird. Für die Einheimischen…