«Tiefverschneite Winterlandschaft, kristallklare Luft» – so sollte ein Schlittenhunderennen aus Sicht der Veranstalter aussehen. Doch ein Blick aus dem Fenster offenbart: Weiter entfernt könnte man von diesen Zuständen aktuell wohl nicht sein. Am Montag fegte Sturmtief Sabine übers Tal und Schnee ist weiterhin Mangelware. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die OrganisatorInnen des Internationalen Schlittenhunderennens Kandersteg den am kommenden Wochenende geplanten Event abgesagt haben. «Wir freuen uns auf alle Teams im 2021 zum 32. Schlittenhunderennen», blickt das OK optimistisch in die Zukunft.

BIANCA HÜSING