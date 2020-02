ÜBER DEN WOLKEN MUSS DIE RUHE HIMMLISCH SEIN

Es war doch immer ein bisschen Nervenkitzel in der Abflughalle. Wann genau schaltet man das Handy in den Flugmodus, der die Erreichbarkeit blockiert? Schon brav in der Warteschlange fürs Einsteigen, nach dem Kampf ums Gepäckfach oder ganz cool erst beim Rollen auf die Startbahn – dabei immer ein Auge auf die netten Flight Attendants der Airline: Bemerken sie, dass du dich nicht an die international üblichen Vorschriften hältst?

Dieser Augenblick der Spannung ist jetzt vorbei, zumindest wenn Sie in einem Jet der Swiss sitzen, wie es im aktuellsten Newsletter heisst. Seit Anfang Monat dürfen die Handys (und Tablets) eingeschaltet bleiben – aus ser das Ziel heisst Vereinigte Staaten von Amerika. Die Amis halten am Flugmodus der elektronischen…