BÖSER FEBRUAR?

ARMER FEBRUAR!

Da vermasselt uns der Februar doch glatt, worauf wir jahrelang hingearbeitet haben: drei verlängerte Festtagswochenenden! Dabei wäre alles so schön gewesen ohne den morgigen 29. Februar. Der 1. August wäre an einem Freitag gewesen, Weihnachten und Neujahr hätten mit vier arbeitsfreien Tagen in Serie gelockt. Doch nun fallen sowohl der Nationalfeiertag wie auch der 26. Dezember und der 2. Januar auf Samstage – an denen die meisten von uns so oder so frei haben.

Trotzdem möchte ich nun nicht weiter auf den Februar schimpfen. Erstens ist es ja die Erde, die während ihres Umlaufs um die Sonne ständig trödelt und uns daher immer wieder Schaltjahre beschert. Und zweitens fristet der zweite Monat des Jahres so oder so ein bemitleidenswertes Dasein. Lange Zeit…