MEIN NEUER CHEF

Haben Sie Angst vor künstlicher Intelligenz? Ich nicht. Nach unzähligen Gesprächen mit Siri, Google Assistant und Alexa bin ich überzeugt: Von diesen Wesen geht nicht die geringste Gefahr aus. Selbst wenn sie eine Machtübernahme im Sinn hätten, wären sie zu blöd, diese umzusetzen.

Ich wähnte mich daher in Sicherheit – bis ich die erste Mail von MyAnalytics bekam. Sie wissen nicht, was das ist? Ich auch nicht. Ich weiss nur, dass es da ist, seit wir in der Redaktion ein neues Mail- und Kalendersystem verwenden. Und dass es mich offenbar überwacht. Die erste Kontaktaufnahme seitens dieses Programms war jedenfalls nicht besonders schmeichelhaft. Es teilte mir mit, ich hätte 25 ruhige Tage hinter mir. «Bitte? Hast du nicht die vielen Anrufe mitbekommen, nicht meine vielen…