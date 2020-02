VIELE FREUNDE, GROSSE BUSSE

Vielleicht haben Sie im Vorbeifahren auch schon mal einen dieser grauen Blitzerkästen entdeckt, sagen wir: beim Blausee, vor dem kleinen Schopf gegenüber dem Parkplatz. Und als sie zu Hause waren, haben Sie eventuell ihr Handy gezückt und via WhatsApp ein paar Bekannte gewarnt: «ACH-TUNG! Beim Blausee machen sie heute wieder teure Fotos!!»

Was Sie vermutlich nicht wussten: In dem Moment, als Sie auf «Senden» drückten, haben Sie wahrscheinlich gegen das Gesetz verstossen. Richtig gelesen: In der Schweiz wird «mit Busse bestraft, wer öffentlich vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr warnt». (Artikel 98a Strassenverkehrsgesetz). In schweren Fällen kann diese Busse sogar eine ziemlich hohe Geldstrafe sein.

Ja, Moment, werden Sie nun sagen, was heisst hier…