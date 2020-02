CURLING Am vergangenen Samstag fand in Adelboden das traditionelle Turnier der Sponsoren AXA Winterthur Frutigen und Wilhelm Blumen Adelboden statt. Es wurde mit acht Teams gespielt. Auf sehr gutem Eis konnten sich die Mannschaften in dreimal sechs Ends messen. Um den Sieg kämpften letztlich das einheimische Team Forever young mit Skip Fidel Stucki und CC Thun Regio Aare mit Skip Andrea Boss mit je zwei gewonnenen Partien. Stucki konnte sich mit seinem Team trotz seiner jahrelangen Erfahrung nicht durchsetzen. Das Frauenteam von Thun war zu stark und entschied das Spiel mit 6 Punkten, 10 Ends und 16 Steinen. Die Thunerinnen hatten schon 2019 das Turnier auf dem 1. Platz beendet.

ERIKA SUTTER

Schlussrangliste Gruppe A

1. CC Thun Regio Aare; 2. Curling for fun (Skip Dani /Annina Burn;…