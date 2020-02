PORTRÄT Andrea Schranz aus Adelboden steht schon viele Jahre im Dienste des Eishockeys – seit 24 Jahren als Spielerin auf dem Eis und seit 13 Saisons auch an der Bande. Als Frau ist sie in der Trainerfunktion eher eine Exotin, ihre ruhige Art und ihre Erfahrung kommen ihr aber stets zugute.

BARBARA WILLENI

In Adelboden aufgewachsen spielte Andrea Schranz während zehn Jahren mit den Jungs zusammen auf allen Juniorenstufen für den EHC Adelboden. Durch ihren älteren Bruder kam sie zum Eishockey und die Faszination hat sie bis heute nicht losgelassen. Nach den Juniorenjahren wechselte sie nach Thun in ein reines Frauenteam. Beim EV BOMO Thun spielt die Adelbodnerin noch heute als Center oder Flügel in der obersten Liga, der Swiss Women’s Hockey League.

Angesprochen auf ihr schönstes Erlebnis…