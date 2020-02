SKI ALPIN Das legendäre Chuenisbärgli war am letzten Sonntag an der Grand-Prix-Migros-Ausscheidung fest in Berner Hand. Gleich 15 Einheimische qualifizierten sich in Adelboden für den Schweizer Final in Obersaxen.

TONI STOLLER

Mutter Andrea stand bereits früh im Eingangsbereich des Schulhauses Boden und verteilte ruhig und gelassen die Startnummern. Ihr Sohn Yannis konnte altershalber nicht mehr am GP starten und sorgte als Helfer dafür, dass die Piste bis zum letzten Fahrer in gutem Zustand blieb. Vater Martin hatte sich ausnahmsweise mal als Helfer abgemeldet – er wollte seine beiden Kinder Luana (2005) und Fabio (2008) betreuen.

Die Familie Keller wohnt eigentlich in Ipsach, den Winter durch hält sie sich jedoch mehrheitlich in ihrer Wohnung in Adelboden auf. Sie ist im Bergdorf…