Auch beim Abschlussrennen der CCE-Reihe am Dienstag war das Wetter eine grosse Herausforderung für die Organisatoren – und wieder einmal meisterten sie diese.

SUSANNA STUDER

Wegen des Sturmtiefs Sabine war bis am Montagmittag nicht klar, ob und wie das für Dienstagabend geplante Abschlussrennen stattfinden würde. Nach einer Streckenbesichtigung beschlossen die Organisatoren, den Anlass kurzfristig in die Nordic Arena zu verschieben. Dort wartete ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher 1-km-Rundkurs auf die Teilnehmer. Das Rennen wurde in freier Technik im Einzelstart ausgetragen. Die Schlussrangverkündigung fand wie gewohnt im Hotel des Alpes statt.

Drei neue Siegernamen

Die Rückmeldungen der 80 Teilnehmer waren durchweg positiv. Viele waren froh, überhaupt an einem Rennen starten zu…