In Bad Heustrich tauchten die vielen Besucher am vergangenen Freitag in die Welt von Stephan Siegrist ein. Im Multimedia-Vortrag stellte der Extremsportler seine faszinierenden Kletterabenteuer vor.

IRENE HEBER

Er hat über 40-mal die Eigernordwand durchstiegen, auf allen möglichen Routen, auch mit Kleidern und Ausrüstung wie die Erstbesteiger von 1938. Er hat Rekorde aufgestellt, unter anderem, in 25 Stunden die Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau zu durchsteigen. Auch Erstbesteigungen in Patagonien und im Himalaya-Gebiet gehen auf sein Konto.

Stephan Siegrist lebt mit seiner Familie in Ringgenberg am Brienzersee und ist gelernter Zimmermann. Er ist total den Bergen verfallen, und dies bereits seit seinem 16. Lebensjahr. «Ich jage keinen Rekorden nach, ich verfolge meine ursprüngliche…