Ländlermusik im Lohnerdorf

Nadja Bieri und Marc Schmid, Café Schmid Adelboden, möchten die Tradition der Volksmusik im Dorf aufleben lassen. Seit Mitte Januar spielt jeweils am Freitagabend ab 19 Uhr eine einheimische Formation – am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, ist es die Formation Echo vom Frutigtal; ab 17 Uhr mit Spaghetti-Plausch à discretion.

BRIGITTE BERTRAND, VERBAND SCHWEIZER VOLKSMUSIK

Freitag, 14. Februar: Spaghetti-Plausch ab 17 Uhr, musikalische Unterhaltung ab 19 Uhr. Reservation unter Tel. 033 673 19 51 oder per E-Mail an contact@tearoom-schmid.ch