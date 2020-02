Konzert «The Good Brothers»

Die bekannten kanadischen Country-Brüder verabschieden sich von ihren europäischen Fans mit einer Farewell-Tour. Nebst einem Auftritt in Zürich werden sie auch in Frutigen Halt machen. Unterstützt werden die drei von Bruce Goods Söhnen, welche in Übersee mit einer eigenen Band erfolgreich sind. Es darf also eine starke, fünfköpfige Gruppe erwartet werden.

PRESSEDIENST HOTEL LANDHAUS ADLER

«The Good Brothers» im Hotel Landhaus Adler: Samstag, 29. Februar, 20 Uhr (Türöffnung 19 Uhr). Eintritt 22 Franken (Abendkasse). Infos: www.landhaus-adler.ch oder Tel. 033 671 12 71.