Vom 7. bis 9. Februar begaben sich Splitboarder am Alpine Explore Splitfest auf die Suche nach unberührten Schneehängen – und wurden fündig. Ein Splitboard ist ein Snowboard, das beim Aufstieg in zwei Tourenski geteilt wird. Für die Abfahrt werden die beiden Hälften wieder zusammengebaut. Die Alpine Explore GmbH aus Kandersteg widmet sich seit sieben Jahren diesem Sport.

Nach dem Check-in am Freitagnachmittag folgte ein Filmabend zum Thema Nachhaltigkeit in den Bergen. Am Samstag und Sonntag fanden die geführten Touren dann bei strahlendem Sonnenschein statt. Die Tage im Schnee wurden mit «Hotpots» und Barbetrieb abgerundet.

Die Organisatoren sind mit der diesjährigen, wiederum ausgebuchten Ausgabe des Splitfests sehr zufrieden. Die Zeichen stehen also gut für eine Weiterführung des…