SKI ALPIN Perfekte Pistenverhältnisse und wunderschönes Wetter – genau die richtigen Zutaten für das Rennen der Schulen Kandergrund und Kandersteg. 70 Kinder starteten am Freitag in zwei Läufen und massen sich ausserdem noch im Skispringen.

SUSANNA STUDER

In der 9-Uhr-Gondel Richtung Sunnbüel rechnete man mit schwierigen Rennbedingungen für die SchülerInnen: dicht war die Landschaft in Nebel gehüllt. Oben bei der Bergstation angekommen, gab es dann doch einen Lichtblick – die Sonne drückte durch. Pünktlich auf den Start war der Nebel dann weg, und die Bedingungen für die FahrerInnen waren perfekt. Die freiwilligen Helfer vom SC Kandersteg um Rennleiter Marco Kallen hatten den Kurs so ausgesteckt, dass ihn alle problemlos befahren konnten.

Leider kehrte der Nebel während des ersten Laufs…