In Institutionen wie der Stiftung Bad Heustrich will man möglichst normal leben. Menschen mit einer kognitiven oder psychischen Beeinträchtigung sollen so normal wie möglich ihr Leben gestalten können. Das Normalisierungsprinzip, aus Skandinavien importiert, gibt Bereiche vor, wo dies umgesetzt werden soll – Bereiche wie Tages-, Jahresrhythmus, Trennung von Wohnen und Arbeit, normale Erfahrungen im Lebenszyklus, normale Sexualität, Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und noch ein paar weitere Bereiche mehr. Dies klingt doch eigentlich sehr einleuchtend und einfach.

Doch seit ein neues Coronavirus die Welt auf Trab hält, ist auch die Normalität in Institutionen ganz normal anders geworden. Seit sich das Virus verbreitet und über die Grenzen der Schweiz…