PORTRÄT Am 28. März feiert Klara Schranz-Reber ihren 100. Geburtstag. Viele Adelbodner erinnern sich wohl noch gut an die frühere Bäckersfrau auf der «Schmitte».

CHLAUS LÖTSCHER

Ob es wohl klappen wird, eine 100 Jahre alte Frau im Pro Senectute Haus Frutigen telefonisch zum Gespräch zu bitten? Die Einschränkungen wegen des Coronavirus verlangen dies. Auch für den Interviewer ist zurzeit kein Besuch erlaubt, also ruft er an. Während des Telefonats steht eine Betreuerin zur Seite. Eine kräftige Frauenstimme meldet sich mit «Schranz». Etwas überrascht von der starken Stimme fragt der Interviewer: «Sind sie Frau Schranz, die demnächst ihren 100. Geburtstag feiern kann?» «Ja, das bin ich», entgegnet sie. Mit dem Gehör habe sie zwar etwas Mühe, aber im Kopf sei sie gut. Daran kann in der Tat…