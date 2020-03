Was am 1. März 1977 als «Bauamtsangestellter» begann, ging 43 Jahre später, am 27. März 2020, als «Materialwart der Feuerwehr» zu Ende: Der langjährige Anlagewart Toni Ryter wurde von Vertretern der Gemeinde und des Feuerwehrkommandos in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Bis ins Jahr 1993 war Ryter als gelernter Strassenbauer hauptsächlich im Tiefbaubereich tätig gewesen, bevor er ins damalige Ressort Wehrdienste und Zivilschutz (heute Öffentliche Sicherheit) wechselte. Dort erwartete ihn ein anspruchsvolles und vielseitiges Arbeitsgebiet als Material- und Anlagewart. Gemeinderat Thomas Gyseler (Ressortchef Öffentliche Sicherheit), Feuerwehrkommandant Geri Schranz und Geschäftsleiter Peter Grossen dankten Toni Ryter für seinen langjährigen und treuen Einsatz und wünschten ihm und…