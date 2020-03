Freilichttheater verschoben

AESCHI In diesem Sommer hätte im Freilichttheater auf der Aeschiallmi das Stück «Ds Chüejerglüt» aufgeführt werden sollen. An der ausserordentlichen Sitzung vom 23. März hat das OK beschlossen, das Theater infolge der aktuellen Situation auf den Sommer 2021 zu verschieben.

