ZEITUMSTELLUNG In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhr wird am 29. März um 2 Uhr nachts auf Sommerzeit, d.h. um eine Stunde nach vorn gestellt. Damit verkürzt sich der Tag um eine Stunde – in Zeiten wie diesen ist das wohl gar keine so schlechte Nachricht …

REDAKTION