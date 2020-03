Am Mittwoch, 4. März 2020, ging kurz nach 13.45 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein Notruf ein, wonach am Waldrand «Rotiegg» in Saanen ein Mann von einer Tanne in unwegsamem Gelände getroffen worden sei. Der Mann konnte durch zwei Helikopterteams der Air Glaciers rasch lokalisiert werden. Ein Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Gemäss dem aktuellen Kenntnisstand war der Mann mit Holzerarbeiten beschäftigt, als er von einem Baum getroffen und in der Folge eingeklemmt wurde. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.