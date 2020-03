Die persönliche Freiheit – und die Probleme damit

Es ist schon eine besondere Zeit, die wir gerade erleben: Ein Virus legt die ganze Welt mehr oder weniger lahm. Das hat es in diesem Ausmass schon eine ganze Weile nicht mehr gegeben. Und egal, wie diese Krise für die Schweiz, Europa und die Welt endet: Man kann jetzt schon Erstaunliches beobachten.

Mich fasziniert immer wieder, wie unterschiedlich man in verschiedenen Teilen der Welt mit dem Coronavirus umgeht. Oder besser gesagt, wie man mit den behördlichen Anordnungen umgeht. In Südkorea zum Beispiel waren die Strassen schon zwei Tage vor dem Lockdown wie leer gefegt. Die Bevölkerung hat den Entscheid der Regierung antizipiert und umgesetzt. Natürlich auch mit der Erfahrung einer Gesellschaft, die immer wieder Pandemien besiegen muss.…