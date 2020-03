Kohlen nach zweierlei Art

Wales ist ein spezieller Flecken Erde: Anders als Irland liegt es auf der gleichen Insel wie der dominante Bündnispartner England. Aber im Gegensatz zu Schottland scheint es bei den Walisern keine übermässig starke Abspaltungsbewegung zu geben.

Dabei hätten die Waliser gerade mit dem Brexit Gründe genug, die Engländer zu verlassen und sich aus dem Vereinigten Königreich zu verabschieden. Denn Wales ist zwar ein landschaftlich unglaublich schöner Flecken, wirtschaftlich darbt das Land aber. Der geneigte Fernsehzuschauer konnte das zum Beispiel an der Trash-TV-Sendung «The Valleys» beobachten. Dort ging es darum, dass junge Leute aus den Hunderten Tälern, die es in Wales gibt, in die Hauptstadt Cardiff verfrachtet werden, um dort zusammen zu feiern. Es ist eine…