Mit prägnanter Stimme

Nils Burri ist ein begnadeter Livemusiker, der das Publikum ab dem ersten Ton in seinen Bann zieht – und es nicht mehr loslässt. In der «Alten Taverne» war dies am letzten Donnerstag hautnah mitzuerleben: Die Fans kamen voll auf ihre Kosten, und Burri riss das Publikum bis zum letzten Lied mit.

PRESSEDIENST ALTE TAVERNE

Weitere Informationen zum Programm in der «Alten Taverne» finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html