Beifall vom Balkon

Auch im Mehrfamilienhaus «Süseli» im Adelbodner Vorschwand klatschten die Bewohner am letzten Freitag um 12.30 Uhr kräftig – so sie denn zu Hause waren. Sie applaudierten allen Hilfeleistenden, welche in den Zeiten der Coronakrise ihre guten Dienste den Betroffenen zur Verfügung stellen.

RETO KOLLER