5000 Kilometer in maximal 288 Stunden, und das auf dem Rennrad: Das wird sich Peter Trachsel (51) bei seinem kühnsten Vorhaben antun – ein Besuch in seinem Trainingscontainer.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Es riecht nach Anstrengung. Vor Bildschirmen steht ein Rennrad auf Rollen. Daneben ein Heizkörper, Handtücher, Trinkflaschen, Statistiken und an der Wand eine Amerika-Karte mit der farbig eingezeichneten Rennroute und den 54 zu passierenden Zwischenstationen. Der erste Gedanke bei diesem Anblick gilt dem Roman von Jules Verne «In 80 Tagen um die Welt». Doch so viel Zeit wird Peter Trachsel nicht haben. Die Route eines der härtesten Radrennen – des Race Across America (RAAM) – führt von Oceanside in Kalifornien bis nach Annapolis (Maryland) durch zwölf Bundesstaaten. Und für die Fahrt quer durch…