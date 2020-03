Am 31. Oktober 1930 kam Eduard als einziges Kind von Eduard und Rosa (geborene Germann) zur Welt. Seine Schulzeit bis zur 5. Klasse verbrachte er im Reckental Kandergrund, danach besuchte er die Sekundarschule in Frutigen.

Anschliessend ging er ein halbes Jahr ins Welschland. Im Winter darauf besuchte Edi die Alpschule in Brienz. 1950 absolvierte er die Rekrutenschule, danach half er im elterlichen Betrieb mit.

Am 11. Mai 1957 heiratete Eduard Vreni Grossen von Prasten. Da übernahmen sie das Rüteni-Heimet von seinen Eltern. Ein Jahr darauf kam ihre erste Tochter Vreni zur Welt, ein Jahr später Edith, danach folgten Heidi und Hansedi. Mit den Jahren kamen neun Gross- und vier Urgrosskinder in die Familie, an denen er viel Freude hatte.

1967 erwarben sie die Hütte auf der Engstligenalp und…