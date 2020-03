D Elsbeth Lauber-Schmid isch am 18. September 1951 im Huus vo irne Grosselterä im Helgisbärg uf d Wält cho. Si isch di eltischti vo sächs Töchterä vom Fritz und dr Marie Schmid gsi. Iri Eltere hi lang a Üblebärg gwohnt. Wo si id Schuel isch cho, isch si albe bi de Grosselterä im Helgisbärg gsi. Di erschtä Schuljahr isch si im Oberfäld id Schul. Di letschtä Schueljahr im Dorf, wo si het chönnä bi dä Eltere a dr Wachmeischtergass sy.

Im Oktober 1968 bis zum Februar 1969 het sy d Hondrichschuel bsuecht. I dere Zyt het si dr Eduard Lauber lehre kenne. Drna isch si zu ihm und synere Familie i ds Kirchgmeindhuus Frutigä züglet. 1969 hy si ghüratä. Si hi sibe Chind übercho. Bis 1977 sy si gmysam dert gsi. Bis ds Huus ar Hohlegassä isch fertig gsi, sy si bis 1978 a Acherä gwohnt. Vo 1989 bis…