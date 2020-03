SCHWINGEN Wenn es die Situation mit dem Coronavirus zulässt, starten die Oberländer am 22. März in die neue Saison. Angeführt von den Neueidgenossen Curdin Orlik und Thomas Inniger, ist den Frutigländern am Hallenschwinget in Thun viel zuzutrauen.

WERNER FRATTINI

Zusammen mit dem Routinier Hanspeter Luginbühl sind die zwei Eidgenössischen Kranzschwinger an allen Berner Kranzfesten zumindest dem erweiterten Favoritenkreis zuzuordnen. Allen voran Curdin Orlik hat mit seinen Gauverbandsfestsiegen bewiesen, dass er in guter Tagesform und mit dem nötigen Wettkampfglück zu Grosstaten fähig ist. Mit seinen Siegen gegen Schwingerkönig Christian Stucki am Emmentalischen und gegen Daniel Bösch am Eidgenössischen zeigte der Wahlberner seine Ambitionen deutlich auf.

Thomas Inniger gilt als technisch…