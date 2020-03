Am Mittwoch, 18. März 2020, in den Mittagsstunden wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Oey (Gemeinde Diemtigen) möglicherweise zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Umgehend rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern aus und fanden gestützt auf die eingegangene Meldung auf einem Industrieareal eine leblose Frau auf. In der Folge wurden für erste Ermittlungen zu den Umständen und für die Spurensicherung verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, so etwa der Kriminaltechnische Dienst sowie Diensthundeführer aufgeboten.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte die Frau gleichentags an den Folgen von Gewalteinwirkung verstorben sein. Die formelle Identifizierung des Opfers ist noch nicht erfolgt, es bestehen jedoch konkrete Hinweise auf die Identität. Demnach steht ein Beziehungsdelikt im Vordergrund.

Der mutmassliche Täter, ein 60-jähriger Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, konnte kurz nach Eingang der genannten Meldung in Interlaken angehalten werden, wo er mit dem Auto unterwegs war. Polizisten hatten das gesuchte Fahrzeug gesichtet und konnten den Fahrer nach einer kurzen Nachfahrt im Bereich Lindenallee dazu bringen, anzuhalten. In der Folge wurde der Mann widerstandslos festgenommen. Er befindet sich in Haft und hat sich im Zuge erster Einvernahmen geständig gezeigt.

Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland hat ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Daneben werden am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern Untersuchungen, so insbesondere auch zur genauen Todesursache, durchgeführt.