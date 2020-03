In diesem Jahr lud Präsident Oliver Künzi die «BOSV-Ex-Klusiv»- Mitglieder zu einem Skitag ein. Anstelle des vorhergesagten Sonnenscheins traf der Supporter-Club mit ehemaligen Athleten und Funktionären allerdings dicken Nebel mit einer Sichtweite von wenigen Metern an. Die Gruppe «ohne GPS» bevorzugte daher am Nachmittag die Jasskarten, die sportliche Gruppe machte trotzdem die Skipisten unsicher. Die ehemaligen BOSV-Weltcupfahrer Hans Pieren, Urs Räber und Oliver Künzi erzählten von den Entwicklungen im Materialbereich. Früher hatte sogar ein flinker Adelbodner Schreiner den Rennski von Hans Pieren mit Hartholz verstärkt. Die BOSV-Funktionäre und -Rennfahrer Hannes Stähli, Sami Gugger und Doris Blum berichteten von den Sicherheitsstandards der Abfahrtspisten, welche damals nur mit…