Am 13. April 1915 kam Hedi in Aeschi als Tochter von Anna und Hans Rentsch-Haug zur Welt. Im weltoffenen Elternhaus erlebte Hedi eine glückliche Kindheit und Jugendzeit.

Die Primar- und Sekundarschule absolvierte Hedi in Spiez. Nach dem Schulaustritt besuchte sie eine Internatsschule auf der Lenzerheide. Während dieser Zeit bestand sie die Aufnahmeprüfung an der Kunstgewerbeschule Zürich. Die Eltern liessen sie jedoch nicht wegziehen. So absolvierte sie eine Lehre als Weissnäherin – eine Voraussetzung zum Eintritt ins Handarbeitslehrerinnenseminar.

In Faulensee und Hondrich arbeitete Hedi als Handarbeitslehrerin. Nach der Kriegsmobilmachung leistete sie vier Jahre Dienst im Luftschutz in Spiez.

Am 1. August 1943 verlobte sie sich auf dem Balmhorn mit dem Schulmeister Hans Wandfluh. Dies…